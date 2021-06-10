Hyundai предлагает телевизоры с функцией «Салют ТВ»

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Компания Hyundai запускает в производство новую линейку телевизоров с интерактивным помощником «Салют ТВ».

Телевизоры Hyundai c ОС «Салют ТВ», превращающие экран в настоящую мультимедиа-платформу, безусловно, станут главным событием 2021 года на российском рынке.

Благодаря современным технологиям «Салют ТВ» даёт возможность интеллектуального управления мультимедийным контентом и цифровым интерфейсом на самом большом экране в доме. Операционная система имеет адаптацию под голосовое управление. Кроме того, она способна работать с виртуальными ассистентами «Салют». Благодаря этому появляется возможность отыскать необходимую вам информацию и даже заказать продукты на дом.

«Салют ТВ» стала первой в мире системой виртуальных ассистентов с разными характерами. Теперь на телевизоре помимо фильмов и другого развлекательного контента появилась возможность посмотреть прогноз погоды, послушать музыку, записаться в салон красоты или к врачу, забронировать столик в ресторане.

Пользуясь линейкой телевизоров с ОС «Салют», вы с лёгкостью забудете об обычных приложениях, ведь в «Салют ТВ» применены технологии умных мультимодальных смартапов.

Важно подчеркнуть, что «Салют» — это кросс-платформенный ассистент. Он способен запомнить и проанализировать предпочтения пользователей, следуя за вами с телефона на телевизор, с телевизора на SberPortal и другие устройства Sber. А это очень сильно облегчит жизнь, ведь в современном мире важна любая лишняя минута.

Каждый из ассистентов «Салют» сделает вашу жизнь удобней: поможет в повседневных и финансовых делах и, конечно же, учитывая столь расширенный функционал, не даст заскучать.

Не забыли в телевизорах Hyundai и про заядлых геймеров. Теперь с помощью сервиса SberPlay можно играть в популярные PC-игры на ТВ в HD-качестве. SberPlay будет транслировать потоковое видео, а для удобства управления есть возможность воспользоваться виртуальным геймпадом.

Линейка телевизоров Hyundai удовлетворит вкусы даже самых требовательных покупателей. Компания представляет модели на базе «Салют ТВ» формата 4К с диагоналями от 43–75 дюймов и Full HD 24–43 дюймов.