Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлены на серверы китайского производителя для центров обработки данных.
Совместимость продуктов подтверждена двусторонним сертификатом, подписанным в рамках партнёрской программы. В российской компании считают, что решение может заинтересовать организации «самого разного профиля».
Обе стороны намерены развивать сотрудничество в области создания совместных программно-аппаратных решений,
Ранее NEWS.ru рассказал, что официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга призвал Оттаву отпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, которая более года находится под домашним арестом. Дипломат заявил, что канадская сторона должна исправить собственную ошибку.
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