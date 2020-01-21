https://static.news.ru/photo/23257efc-3c41-11ea-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлены на серверы китайского производителя для центров обработки данных.

Совместимость продуктов подтверждена двусторонним сертификатом, подписанным в рамках партнёрской программы. В российской компании считают, что решение может заинтересовать организации «самого разного профиля».

Обе стороны намерены развивать сотрудничество в области создания совместных программно-аппаратных решений, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru рассказал, что официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга призвал Оттаву отпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, которая более года находится под домашним арестом. Дипломат заявил, что канадская сторона должна исправить собственную ошибку.