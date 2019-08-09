Фото: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Global Look Press

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei намерена расширить работу со студентами российских вузов. Об этом сообщил президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг.

Мы продолжаем нашу работу с российскими вузами, и мы хотим расширить и углубить эту кооперацию. Можно создать огромную армию инженеров и привлечь людей работать у нас, — цитирует РИА Новости Чанга.

Как писал News.ru, доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019-го финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов. На первом месте расположилась Samsung с 22%, на третьем — Apple c 11%.

News.ru в соцсетях