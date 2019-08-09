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Представители конференции Black Hat USA 2019 продемонстрировали, как можно обмануть систему идентификации владельцев последней модели iPhone. Для этого нужны лишь очки и скотч.

Баг обнаружили исследователи безопасности компании Tencent. Они выяснили, что линзы не позволяют сканировать область вокруг глаз. Поэтому глаза у людей в очках Face ID распознает попросту как чёрное пятно. Поэтому...