https://static.news.ru/photo/7fc2a3f2-bb62-11e9-833c-fa163e074e61_660.jpgФото: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Global Look Press
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei намерена расширить работу со студентами российских вузов. Об этом сообщил президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг.
Мы продолжаем нашу работу с российскими вузами, и мы хотим расширить и углубить эту кооперацию. Можно создать огромную армию инженеров и привлечь людей работать у нас, — цитирует РИА Новости Чанга.
Как писал News.ru, доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019-го финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов. На первом месте расположилась Samsung с 22%, на третьем — Apple c 11%.