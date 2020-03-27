https://static.news.ru/photo/e48ab38c-7ed0-43cb-b2fd-6c71310bd205_660.jpg Фото: Laura Chiesa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Huawei представила конкурента голосовых помощников SIri и Google Assistant — собственную разработку под названием Celia.

Цифровой ассистент будет понимать команды на английском, французском и испанском языках и, как отметили в компании, сможет совершать звонки, устанавливать будильник и напоминания, читать уведомления, взаимодействовать с календарём, переводить текст и т.д.

Celia также получит возможность использовать AI-объектив устройств Huawei для обнаружения объектов и, предположительно, доступа к дополнительной информации о них. Помощник будет активироваться с помощью фразы Hey Celia.

Ассистент станет доступен пользователям Huawei посредством обновления, дату выхода которого разработчики пока не сообщают.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40. Новинки по-прежнему будут использовать магазин Huawei AppGallery в качестве альтернативы Google Play.