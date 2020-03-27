Huawei представила конкурента голосовых помощников SIri и Google Assistant — собственную разработку под названием Celia.
Цифровой ассистент будет понимать команды на английском, французском и испанском языках и, как отметили в компании, сможет совершать звонки, устанавливать будильник и напоминания, читать уведомления, взаимодействовать с календарём, переводить текст и т.д.
Celia также получит возможность использовать AI-объектив устройств Huawei для обнаружения объектов и, предположительно, доступа к дополнительной информации о них. Помощник будет активироваться с помощью фразы Hey Celia.
Ассистент станет доступен пользователям Huawei посредством обновления, дату выхода которого разработчики пока не сообщают.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40. Новинки по-прежнему будут использовать магазин Huawei AppGallery в качестве альтернативы Google Play.
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