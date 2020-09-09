Huawei начнёт выпускать смартфоны на собственной ОС в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7c84aad6-f343-11ea-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Huawei с 2021 года начнёт выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0, сообщил глава китайской компании Ричард Ю.

По его словам, новая ОС, разработанная на фоне торговых ограничений со стороны США, позволит повысить мощность и эффективность телефонов. Также планируется сделать её полностью открытой для разработчиков приложений и сервисов.

Harmony 2.0 может работать не только на смартфонах, планшетах и компьютерах, но и на умных часах и колонках в автомобильных системах.

Начиная с сегодняшнего дня Harmony OS становится открытой для устройств IoT с памятью 128 Кб — 128 Мб. К ним относятся смарт-тв, переносные устройства, автомобили и другие, — уточнил глава компании во время онлайн-конференции Huawei Developer Conference.

Он добавил, что в апреле будущего года Huawei откроет код для устройств с памятью объёмом от 128 Мб до 4 Гб, а с октября — для устройств более 4 Гб, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США расширяют санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Так, в «чёрный список» попали ещё 38 дочерних отделений корпорации. Также расширено действие поправок, обязывающих иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определённые продукты компании Huawei.

Вашингтон обвиняет Huawei в слежке за клиентами в пользу китайской разведки. В связи с этим США призывают ряд стран не пользоваться инфраструктурой и оборудованием компании при переходе на сети 5G. В руководстве Huawei эти обвинения считают необоснованными, политически мотивированными. Кроме того, в компании заявляют о нарушении американскими властями принципов рыночной конкуренции.