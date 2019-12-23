https://static.news.ru/photo/0e51a66e-2629-11ea-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Китайская компания Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками для создания собственных альтернатив популярных приложений Google. Большинство ключевых сервисов должны быть готовы к концу декабря.

У нас есть собственная HMS (Huawei Mobile Servises), и мы пытаемся создать мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря, — утверждает генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пенг.

В компании считают, что пользователи не увидят разницы между программным обеспечением Huawei и Google. Сейчас производитель сфокусирован на том, как работать с разработчиками и предложить хороший опыт работы с клиентами.

Ранее глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю поделился подробностями новой версии складного смартфона Mate X. Устройство получит улучшенный шарнир, более крепкий экран и более быстрый процессор. Кроме того, оригинальный Mate X, судя по всему, доберётся до европейского рынка в первом квартале 2020 года, писал NEWS.ru.