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Компания Honda впервые в Японии начнёт продажу беспилотных автомобилей с третьим уровнем автономности. Ожидается, что это произойдёт в середине 2020 года.

Источник в автоконцерне сообщил об этом новостному агентству Kyodo. По его данным, к июлю будут завершены последние этапы испытаний и авто будут готовы к выходу на рынок. Третий уровень беспилотных технологий формально всё-таки подразумевает наличие водителя за рулём, готового в случае необходимости взять управление на себя. Однако на дорогах с низкой скоростью движения ему можно будет отвлечься от вождения и заняться такими делами, как просмотр видеороликов или чтение. В Японии машины третьего уровня автономности уже продаёт немецкий концерн Audi.

Полная самостоятельность авто достигается на пятом уровне. Такая техника пока существует лишь в проекте. Ожидается, что в этих автомобилях не будет руля, а все пассажиры будут помещаться на заднем сиденье.

Как ранее передавал NEWS.ru, испытания беспилотного грузовика начал российский автопроизводитель КамАЗ. Модель получила название «Одиссей».