Компания Honda впервые в Японии начнёт продажу беспилотных автомобилей с третьим уровнем автономности. Ожидается, что это произойдёт в середине 2020 года.
Источник в автоконцерне
Полная самостоятельность авто достигается на пятом уровне. Такая техника пока существует лишь в проекте. Ожидается, что в этих автомобилях не будет руля, а все пассажиры будут помещаться на заднем сиденье.
Как ранее передавал NEWS.ru, испытания беспилотного грузовика начал российский автопроизводитель КамАЗ. Модель получила название «Одиссей».
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