Хинштейн заявил, что YouTube в России могут замедлить

До блокировки видеосервиса YouTube его трафик могут замедлить, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Блокировка же является последней мерой воздействия, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Блокировка YouTube — это самая крайняя, чрезвычайная мера. Ей предшествуют и другие, тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика. И для ресурсов, подобных YouTube, где основной контент — это именно аудиовизуальный, конечно же замедление трафика достаточно болезненное ограничение, — сказал Хинштейн.

Он добавил, что YouTube заблокируют, если Google не выполнит требования России. Сервис продолжает ограничивать работу российских каналов, отключил монетизацию для российских блогеров, объяснил депутат.

Ранее специалист по YouTube-продвижению, основатель агентства VinerMedia Винер Хафизов заявил, что установившие VPN россияне могут и не заметить возможную блокировку YouTube. По его словам, средствами для обхода блокировок пользуются, чтобы забыть про тот ад, «который творит Роскомнадзор, Мизулина и Генпрокуратура».

Тем временем предупреждения о возможности скорого отключения YouTube в России звучат на всё более высоком уровне. Претензии к работе популярного сервиса уже много раз высказывал Роскомнадзор. А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заблокировав канал «Дума ТВ», «YouTube, судя по всему, подписал себе приговор».