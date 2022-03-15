Хинштейн: Роскомнадзор будет продолжать блокировку VPN-сервисов в России

В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу. Об этом во время прямого эфира на странице «Дума ТВ» в соцсети «ВКонтакте» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя информацию о возможности доступа в Instagram через VPN-сервисы.

На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше, — подчеркнул Хинштейн.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

Как заявила советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова, блокировка Facebook и Instagram в России может способствовать развитию аналогичных национальных сервисов, как это произошло в Китае. Переход же в Telegram и «ВКонтакте» всё равно не позволит полноценно заменить продукты Meta и обеспечить все потребности пользователей, поскольку формат площадок сильно различается.