Хинштейн пообещал замещение большинства уходящих из России IT-компаний

Большинство уходящих из России IT-компаний можно заменить, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в разговоре с ИА SM-News. Благодаря отечественным разработкам есть возможность провести полное импортозамещение, считает он.

В сфере «цифры» и IT сегодня мы готовы заместить абсолютное большинство уходящих с рынка компаний. У нас есть отечественный российский софт, который полностью перекроет потребности. У нас сегодня есть шанс не на словах, а на деле выстроить полную цепочку импортозамещения, — сказал Хинштейн.

Он также описал, какой будет «национализация» иностранных компаний. Те, кто остановил работу в России, получат шанс возобновить её за три месяца. Если же они этого не сделают, предприятие будет продано на торгах с условием сохранения рабочих мест и сферы деятельности.

Ранее специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин выразил опасения, что РФ ждёт «неминуемый» крах IT-сферы. Он объяснил, что программному обеспечению нужно аппаратное — современные интегральные схемы. А отказ в обслуживании и поставке в Россию оборудования Ericsson, Cisco, Broadcom, Juniper, TSMC — это фатальный удар по российским телекоммуникациям.