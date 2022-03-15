Хинштейн назвал случаи подсудности публикаций в Instagram

Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания данной соцсети экстремистской. Однако ответственность будет наступать за публикации, нарушающие закон, заявил во время прямого эфира на странице «Дума ТВ» в соцсети «ВКонтакте» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Если обыватель выложил котиков, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он лайкнул не котиков, а разместил какие-то <...> фейки, например оскорбления, какие-то призывы антиконституционные, он будет за это нести ответственность, — подчеркнул депутат.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

Как заявила советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова, блокировка Facebook и Instagram в России может способствовать развитию аналогичных национальных сервисов, как это произошло в Китае. Переход же в Telegram и во «ВКонтакте» всё равно не позволит полноценно заменить продукты Meta и обеспечить все потребности пользователей, поскольку формат площадок сильно различается.