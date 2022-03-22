Хинштейн: Госдума не будет законодательно ограничивать использование VPN

В Госдуме не прорабатывается инициатива по законодательному ограничению применения VPN-сервисов при использовании соцсетей Instagram и Facebook (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в России). Как сообщил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, ему ничего не известно о подобных инициативах.

О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали, — сказал Хинштейн.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предположил, что любое взаимодействие с Instagram и Facebook со временем может быть признано экстремистским, несмотря на уверения властей в обратном. Поэтому пользователям данных соцсетей стоит быть настороже. По его словам, это может распространяться в том числе и на переписку в соцсети, а также на размещение в ней рекламы.

До этого прокурор, вынесший решение о признании этих соцсетей экстремистскими, заявил, что граждане не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются соцсетями Facebook и Instagram. Также суд не будет запрещать деятельность в России WhatsApp и Facebook Messenger.