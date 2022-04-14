Хакеры взломали электронную почту Министерства культуры России

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Хакеры выложили в открытый доступ базу электронных писем Министерства культуры, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области объёмом более 700 гигабайт, пишет «Коммерсант». По информации издания, в выложенных злоумышленниками файлах есть информация о зарплатах, увольнениях, а также дефектах объектов культурного наследия.

По данным издания Cybernews, утечка связана с деятельностью хакеров из группировки Anonymous. Эксперты считают, что причиной взлома электронных писем стала эксплуатация уязвимости почтовых серверов, это может говорить о пренебрежении государственными органами политикой кибербезопасности, отмечает газета.

В Министерстве культуры России подтвердили, что хакеры попытались взломать электронную почту подведомственного ФГБУ «Росгосэкспертиза». Сейчас эксперты ведомства пытаются устранить последствия взлома, а также усилить защиту информационных баз.

Весь электронный документооборот Министерства культуры функционирует в штатном режиме, — указали в ведомстве.

В администрациях Благовещенска и Тверской области не ответили на запросы «Коммерсанта».

В конце февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Группировка взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, RT, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался логотип группировки.

В начале марта хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств. Кибератакам подверглись, в частности, Федеральная антимонопольная служба, Минкультуры, Министерство цифрового развития, а также Роскомнадзор. На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков и украинским и российским флагами.