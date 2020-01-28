https://static.news.ru/photo/d4ea6f44-a4f7-11e9-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число пользователей, атакованных программами для кражи паролей, в мире значительно выросло в 2019 году — на 72%. Всего «Лаборатория Касперского» отразила атаки на устройствах почти двух млн юзеров.

Другой возросшей угрозой прошлого года стал фишинг, в ходе которого злоумышленники пытаются заполучить личные и платёжные данные жертв. Решения компания ежемесячно предотвращали в среднем 38 млн попыток перехода пользователей на мошеннические сайты. Фишеры пристально следят за новостной повесткой и используют интерес широкой публики к разным крупным событиям и знаменитостям.

Количество данных, генерируемых пользователями, постоянно растёт, как и их ценность для злоумышленников, которые, в частности, продают чужую личную информацию на закрытых форумах. Для получения доступа к активам используются разные методы, в том числе программы для кражи паролей и фишинг, — посоветовала старший контент-аналитик компании Татьяна Сидорина.

Ранее NEWS.ru рассказал, что исследователи кибербезопасности Check Point Research обнаружили уязвимость в платформе видео-конференц-связи Zoom. Она позволяла потенциальному злоумышленнику присоединиться к беседе без приглашения и прослушать её.