Хакеры увеличили число кибератак на больницы во время пандемии

https://static.news.ru/photo/628db078-d80e-11ea-853f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киберпреступники усилили атаки на больницы и системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков.

Многие из этих кибератак были направлены против больниц и систем здравоохранения, пытаясь подорвать их жизненно важную работу по борьбе с пандемией, — рассказал заместитель генсека ООН, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Воронков рассказал, что в июле прошла так называемая виртуальная антитеррористическая неделя. Во время этого мероприятия представители многих стран выражали обеспокоенность увеличением числа кибератак в последние месяцы.

Число фишинговых сайтов возросло на 350% по сравнению с первой четвертью прошлого года, — пояснил Воронков.

NEWS.ru писал, что специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на 19% электронных устройств в медучреждениях всего мира в 2019 году. В компании отметили, что хакеры и до пандемии коронавируса осуществляли атаки на фармацевтические и медицинские организации.