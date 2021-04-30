Хакеры украли личные данные клиентов криптобиржи Hotbit

https://static.news.ru/photo/fc537c82-a9bf-11eb-b591-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Криптобиржа Hotbit остановила работу после масштабной кибератаки. Организация предупредила пользователей, что хакеры завладели их персональными данными. Об этом говорится на официальном сайте торговой площадки.

Злоумышленники хотели получить доступ к кошелькам клиентов, но им не удалось обойти шифрование. После неудачи они удалили базы данных пользователей, но биржа восстановит их из резервных копий.

При этом преступники могли завладеть номерами телефонов, адресами электронной почты и информацией об активах клиентов. Кроме того, Hotbit порекомендовала сменить пароли для аккаунтов, особенно если они совпадают с паролями на других сервисах.

На восстановление работы криптобирже потребуется от 7 до 14 дней. За это время планируется полностью перестроить архитектуру серверов.

Ранее в компании по предотвращению кибератак Group-IB сообщили, что в Интернете действовала сеть из 134 мошеннических сайтов, которые имитируют официальный ресурс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Преступники предлагали пользователям пройти опрос, посвящённый Дню осведомлённости о здоровье. За это людям обещали €200 (около 18 тысяч рублей). Однако вместо денег жертв перенаправляли на мошеннические или фишинговые ресурсы, сайты знакомств, фейковые конкурсы и платные подписки.