Хакеры создали сеть поддельных сайтов ВОЗ

https://static.news.ru/photo/2cecac3e-a9b5-11eb-ba74-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Интернете действовала сеть из 134 мошеннических сайтов, которые имитируют официальный ресурс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщили в компании по предотвращению кибератак Group-IB, передаёт ТАСС.

Преступники предлагали пользователям пройти опрос, посвящённый Дню осведомлённости о здоровье. За это людям обещали €200 (около 18 тысяч рублей). Однако вместо денег жертв перенаправляли на мошеннические или фишинговые ресурсы, сайты знакомств, фейковые конкурсы и платные подписки.

После ответа на несложные вопросы пользователю предлагали поделиться ссылкой на опрос со своими друзьями и коллегами по базе контактов в WhatsApp — таким образом мошенники старались масштабировать свою схему, — рассказали эксперты.

Пользователи не только попадали на мошеннические сайты, но и помогали увеличить количество жертв. После обнаружения сети сайты были заблокированы в течение 48 часов. С тех пор хакеры перестали использовать бренд ВОЗ.

Эксперты выяснили, что заблокированные домены были частью более крупной сети сайтов, которые имитируют больше 50 мировых брендов спортивной экипировки, ПО, автоиндустрии, энергетики и пищевой промышленности. Преступниками оказалась группа хакеров под кодовым названием DarkPath Scammers.

Ранее в Group-IB предупредили, что в Интернете действует сеть мошеннических сайтов по продаже билетов на «Сапсан». Их деятельность направлена на кражу денег у покупателей.

Специалисты за 2020 год нашли 21 ресурс, работа которых угрожает пользователям. В январе нашли два сайта, а в феврале ещё три сайта. Перед майскими праздниками мошенники активизировались, к середине апреля функционировало уже 13 фишинговых ресурсов. Некоторые из этих сайтов действуют до сих пор.