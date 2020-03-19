https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакеры из группировки Digital Revolution заявили, что подразделение ФСБ заказало IT-компаниям разработку программы «Фронтон». С её помощью можно проводить кибератаки, используя устройства интернета вещей, если они были предварительно заражены. Хакеры утверждают, что кибероружие может оставить без Интернета небольшую целую страну.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, киберпреступники выложили в Сеть архив с технической документацией. В нём также находятся фрагменты кода и схемы. Они созданы в 2017–2018 годах.

Хакеры утверждают, что заказ на программы поступил от войсковой части 64829 (Центр информационной безопасности ФСБ). Согласно документам, в разработке софта могли участвовать компании 0day и «ИнформИнвестГрупп».

В техническом задании сообщается, что ботнет должен состоять на 95% из IP-камер, а также из цифровых видеорекордеров.

Если они передают видео, то имеют достаточно большой канал связи, чтобы эффективно совершать DDoS, — говорится в документах.

Предлагается взламывать устройства интернета вещей с помощью словаря типичных паролей.

Атака на национальные DNS-сервера может сделать недоступным Интернет в течение нескольких часов в небольшой стране, — отмечается в материалах.

Хакеры утверждают, что в настоящий момент разработаны три версии программы: «Фронтон», «Фронтон-3Д» и «Фронтон-18». С их помощью можно объединять заражённые устройства в сеть и совершать атаки на серверы.

Предполагается, что разработка ботнета началась после атаки в США в октябре 2016 года на 70 крупных интернет-сервисов, среди которых Twitter, Netflix и Amazon. Тогда хакеры использовали программу Mirai, которая может создать ботнет из устройств интернета вещей.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры атаковали системы Минздрава США.