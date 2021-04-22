Хакеры потребовали у Apple $50 млн за украденные секретные чертежи

https://static.news.ru/photo/caa6d03a-a366-11eb-90e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакерская группа REvil, известная как Sodinokibi, украла секретные чертежи корпорации Apple. Вымогатели потребовали от компании из Купертино $50 млн до 1 мая, передаёт Bloomberg.

Преступники опубликовали в Даркнете 15 чертежей ещё не выпущенного MacBook. Они пообещали, что каждый день до получения денег будут публиковать новые данные, отмечается на сайте издания.

На чертежах указаны серийные номера, размеры и ёмкости различных компонентов устройства. Под одним из изображений стоит подпись дизайнера Apple Джона Андредиса, датированная 9 марта 2021 года.

Для получения секретных данных хакеры совершили кибератаку на тайваньскую компанию Quanta Computer, которая производит 33% всех компьютеров в мире. Кроме того, они зашифровали данные производителя устройств.

Чтобы не ждать грядущих презентаций Apple, сегодня (20 апреля, в день презентации Apple. — NEWS.ru) мы, группа REvil, предоставим данные о грядущих релизах столь любимой многими компании. Тим Кук может поблагодарить Quanta. Мы посвятили много времени решению этой проблемы. Quanta ясно дала нам понять, что она не заботится о данных своих клиентов и сотрудников, тем самым позволяя публиковать и продавать все данные, которые у нас есть, — говорится в сообщении преступников в Даркнете.

Там отмечается, что преступники специально ждали презентацию Apple Event, чтобы удостовериться, что на ней не будет представлен новый MacBook.

REvil пообещали, что опубликуют или продадут все полученные данные, если не получат денег. Хакеры уже ведут переговоры с несколькими крупными покупателями.

По информации 9TO5Mac, в слитых данных есть изображения, которые подтверждают прежние утечки о новых MacBook Pro. На одном из них демонстрируется наличие портов USB-C, слота SD-карт, HDMI, а также наличие MagSafe.

В Quanta в разговоре с журналистами Bloomberg признали атаку на «небольшое количество серверов», но она не оказала существенного влияния на работу. В Apple не прокомментировали эти данные.

20 апреля прошла презентация Apple Event. В рамках мероприятия показали новый моноблок iMac с собственным процессором компании M1.

Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.

Кроме того, в Купертино представили новый планшет iPad Pro на том же чипе M1. Устройство будет продаваться в двух вариантах — с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном Liquid Retina XDR. Планшеты оснастили новым mini-LED-экраном, а также широкоугольной передней камерой с функцией «В центре внимания», которая позволяет распознавать и отслеживать человека в кадре. Кроме того, iPad Pro получил поддержку технологии 5G.