Компания Foxit Software сообщила о взломе своих систем данных. Злоумышленники получили доступ к учётным записям пользователей, содержащих адреса электронной почты, пароли, имена, номера телефонов, названия компаний и IP-адреса.
Как отметили представили компании, банковская информация затронута не была. Служба безопасности Foxit приступила к расследованию инцидента и уведомила о проникновении правоохранительные органы и органы защиты данных.
Кроме того, Foxit обратилась за помощью к специализированной фирме для проведения углублённого анализа, укрепления состояния безопасности компании и защиты от будущих инцидентов.
Foxit аннулировала пароли для всех потенциально затронутых учётных записей и потребовала от пользователей ввести новые комбинации. Разработчики также
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