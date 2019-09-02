https://static.news.ru/photo/05cd4dba-cd6c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Компания Foxit Software сообщила о взломе своих систем данных. Злоумышленники получили доступ к учётным записям пользователей, содержащих адреса электронной почты, пароли, имена, номера телефонов, названия компаний и IP-адреса.

Как отметили представили компании, банковская информация затронута не была. Служба безопасности Foxit приступила к расследованию инцидента и уведомила о проникновении правоохранительные органы и органы защиты данных.

Кроме того, Foxit обратилась за помощью к специализированной фирме для проведения углублённого анализа, укрепления состояния безопасности компании и защиты от будущих инцидентов.

Foxit аннулировала пароли для всех потенциально затронутых учётных записей и потребовала от пользователей ввести новые комбинации. Разработчики также связались со всеми пострадавшими, проинформировали их о рисках и о том, как свести их к минимуму.

Ранее News.ru сообщил, что команда аналитиков безопасности Google Project Zero обнаружила сайты, распространявшие вредоносное программное обеспечение на iPhone. Атаку на «яблочных» пользователей уже назвали одной из самых масштабных.