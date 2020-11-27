Хакеры из Северной Кореи пытались взломать систему вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/ca7aa7c2-30b0-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Северокорейские хакеры последние несколько недель пытались взломать систему производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Попытки были нацелены на широкий круг людей, которые работали с препаратом, но, предположительно, оказались безуспешными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Злоумышленники использовали мессенджер WhatsApp и портал LinkedIn. Они писали сотрудникам компании сообщения с предложением о работе и прикладывали документы с описанием должностных обязанностей, которые были заражены вирусами. О причастности именно Северной Кореи говорят методы и инструменты, которые исследователи кибербезопасности и официальные лица США приписывают хакерам из КНДР. Примечательно, что некоторые учётные записи злоумышленников имели российские адреса электронной почты. Это было сделано для того, чтобы ввести следователей в заблуждение, отмечают журналисты.

Как писал NEWS.ru, спецслужбы Южной Кореи заявили о попытках северокорейских хакеров атаковать фармкомпании страны, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Данные о том, какие конкретно предприятия подверглись атакам, не приводятся.

Официально в Северной Корее не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее появлялась информация, что власти КНДР перестали принимать товары из других стран, а также заминировали границу с Китаем, чтобы не допустить попадания коронавируса в страну.