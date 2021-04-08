Хакеры готовят масштабную кибератаку на счета россиян

https://static.news.ru/photo/a4092dc0-98de-11eb-8aeb-96000091f725_660.jpg Фото: pulse-uk.org.uk/Global Look Press

Масштабная кибератака на счета россиян готовится хакерами на майские праздники. Такую информацию предоставила компания DeviceLock, которая занимается борьбой с утечкой данных.

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали в начале марта в DarkNet объявление о продаже доступа к коммутатору одного их мобильных операторов, с помощью которого хакеры могут перехватывать звонки и СМС-сообщения, пишут «Известия».

В начале апреля этот коммутатор с большой долей вероятности попал к покупателю из стран СНГ. Интерес к нему проявили русскоговорящие жулики, которые специализируются на атаках на онлайн-счета. За доступ к коммутатору продавец просил $30 тысяч. И покупка имеет смысл, только если готовится масштабная атака, способная отбить оплату, пришли к выводу эксперты.

На подготовку нападения такого типа злоумышленникам нужно от двух недель до месяца, поэтому специалисты решили, что оно может быть приурочено к майским праздникам, когда большинство россиян ослабит внимание над своими счетами и другими финансовыми активами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 2018 года совместными усилиями Банка России и «Ростелекома» развивается Единая биометрическая система. С её помощью россияне, предварительно сдавшие в банке слепок лица и голоса, могут удалённо получать кредиты, открывать счета, участвовать в судебных заседаниях, оплачивать некоторые товары.