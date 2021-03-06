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Хакеры атаковали около 40 российских компаний из-за уязвимости ПО Microsoft

18:34, 07 марта 2021 393
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 40 российских компаний подверглись хакерским атакам из-за бреши в программном обеспечении Microsoft. Об этом заявила «Лаборатория Касперского».

Киберпреступники использовали аккаунты Microsoft Exchange Server, проникали в локальную сеть компаний и пытались похитить конфиденциальные данные.

По всей вероятности, стоящая за этими атаками группировка (или группировки) после появления информации об уязвимостях и выпуска исправлений от Microsoft начали массовые заражения Exchange серверов по всему миру, чтобы получить доступ в как можно большее число организаций, который они, возможно, будут потом использовать для достижения уже более конкретных целей, — говорится в сообщении пресс-службы компании, которое цитирует РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты сообщили, что уязвимость ПО Microsoft грозит взлому более чем 20 тысячам компаний в США.

3 марта специалисты Microsoft обнаружили, что китайские хакеры атаковали компании США через локальные версии Microsoft Exchange Server. Речь идёт о группировке хакеров под названием Hafnium. Их цель — получить данные от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров. Как полагают в американской корпорации, за группировкой стоят власти Китая.

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