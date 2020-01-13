https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Атаки начались в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности Area 1 Security.

При этом эксперты не знают, что именно искали хакеры и смогли ли они что-либо найти. Предполагается, что киберпреступников интересовал компромат на Байдена.

Издание отмечает, что хакеры прибегли к помощи так называемых фишинговых электронных писем. Они используются для кражи имён пользователей и паролей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года. С первых дней января «Лаборатория Касперского» зафиксировала тысячи попыток запустить вредоносное программное обеспечение (ПО), включая модуль для создания скриншотов экранов заражённых компьютеров.