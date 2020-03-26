https://static.news.ru/photo/20427266-6f4b-11ea-917d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компания AMD подала как минимум два заявления о нарушении авторских прав в отношении размещённых на Github репозиториев, в которых содержались части украденного исходного кода графических процессоров Navi и Arden. Хакер-женщина, ответственная за утечку, утверждает, что если она не найдёт покупателя, готового заплатить за данные, то выложит всю информацию в открытый доступ.

Киберпреступнице удалось получить исходный код графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden. Причем последний относится к грядущей консоли следующего поколения Xbox Series X. Все данные женщина получила с незащищённого компьютера или сервера AMD «с помощью некоторых эксплойтов».

Они [файлы] не были защищены должным образом или даже зашифрованы, что просто печально, — комментирует инцидент хакер TorrentFreak.

Злоумышленница не говорила об утечке с AMD, потому что считает, что компания подаст на неё в суд вместо того, чтобы исправить ошибку. Хакер оценила полученные данные в $100 млн.

После обращения производителя Github удалила опубликованные части кода. В своём заявлении AMD утверждает, что хоть у преступницы и есть дополнительные файлы, которые не были обнародованы, украденная интеллектуальная собственность не скажется на конкурентоспособности или безопасности её графических продуктов.

Мы тесно сотрудничаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках продолжающегося уголовного расследования, — подытожил производитель.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала крупную хакерскую атаку на свои информационные системы в разгар пандемии коронавируса. Злоумышленники не смогли преодолеть защиту.