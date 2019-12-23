https://static.news.ru/photo/bc8f51d4-aaac-11e9-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

22-летний житель Лондона Керем Албайрак (Kerem Albayrak) вымогал у американской компании Apple подарочные карты iTunes на сумму $100 тысяч. За невыполнение условий киберзлоумышленник угрожал сбросить 319 миллионов учётных записей iCloud.

Албайрак связался с Apple в марте 2017 года. В электронном письме юноша заявил, что у него есть доступ к 319 млн аккаунтов iCloud. Хакер пригрозил продать информацию своим «интернет-друзьям» и потребовал выкуп в размере $75 тысяч в виде криптовалюты или подарочных карт iTunes.

Неделю спустя он отправил Apple видео с YouTube, в котором он входил в две случайные учётные записи. Албайрак также переслал ролик нескольким изданиям, а через два дня он увеличил сумму выкупа до $100 тысяч и пригрозил сбросить все аккаунты. Apple связалась с правоохранительными органами США и Великобритании — расследование возглавило Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency — NCA).

28 марта 2017 года следователи арестовали Албайрака в его доме в Лондоне. После изучения изъятых у подозреваемого устройств NCA обнаружило, что юноша был представителем хакерской группы, называющей себя Turkish Crime Family («Турецкая преступная семья»). Следователи охарактеризовали Албайрака как «жаждущего славы киберпреступника».

Когда у тебя есть власть в Интернете, это как слава, и все уважают тебя, и все стремятся к этому сейчас, — заявил Албайрак после ареста.

Албайрак признал себя виновным в шантаже и препятствовании доступа к компьютеру. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также 300 часов общественных работ и «электронного» комендантского часа (запрет на использование устройств) сроком на шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple решила судиться с бывшим дизайнером процессоров iPhone и iPad Джерардом Уильямсом III. В иске утверждается, что разработчик нарушил договор, поскольку основал фирму Nuvia, оставаясь сотрудником «яблочной» компании.