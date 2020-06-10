Госкомпании потратят на отечественный софт 80 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a2caddfc-ab20-11ea-a091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госкомпании подготовили планы по импортозамещению программного обеспечения, по которым на закупку отечественного софта будет потрачено 80 млрд рублей до 2021 года. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2018 году вы дали необходимые поручения, была директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны у нас практически по всем госкомпаниям, и совокупный объем расходов до 2021 года составляет порядка 80 миллиардов рублей, — заявил Шадаев.

По словам министра, правительство должно контролировать, то как выделенные средства будут расходоваться. Шадаев предложил для этого наделить полномочиями правительственную комиссию по цифровому развитию, а также сформировать определённый порядок отчётности. Он подчеркнул, что если процесс будут тормозиться, тогда правительство вмешается в исполнение этих планов, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в Минкомсвязи заверили в технической невозможности заблокировать сеть Интернет в РФ. Шадаев отметил, что не существует рубильника, который отключает российский интернет от международного. Министр подчеркнул, что руководство страны не ставит задач по созданию инструмента, который бы мог это сделать.