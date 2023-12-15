Горный гигант Дерипаски: как работает самый большой экскаватор в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый большой экскаватор в России драглайн ЭШ 40.100 № 1, принадлежащий компании «Востсибуголь» (входит в холдинг «Эн+», основанный Олегом Дерипаской), отмечает 20-летие. Гигантская горная машина работает на разрезе «Тулунуголь» в 40 километрах от Тулуна Иркутской области.

Драглайн ЭШ 40.100 № 1 — самый мощный из действующих аналогов в России. Вместимость его ковша — 40 м3, длина стрелы — 100 метров, корпус высотой 14 метров, а самая верхняя точка стрелы — на уровне 20-этажного дома, или 55 метров. Вся машина весит почти четыре тысячи тонн, а ее суточная производительность — 30 тысяч тонн угля.

Буквы ЭШ в названии модели машины обозначают «экскаватор шагающий». Само передвижение выглядит так: экскаватор, стоящий на круглом основании, вытягивает по бокам «лапки» и, опираясь на них, передвигается вперед. Один шаг — около двух метров, а скорость передвижения машины — 60 метров в час.

Для обслуживания такой серьезной техники нужен довольно большой коллектив. В экипаже шагающего экскаватора состоит 24 человека, причем девять из них работают на нем с самого первого дня. Подробнее о работе горного гиганта — в галерее NEWS.ru.

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