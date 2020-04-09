Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom на работе

https://static.news.ru/photo/76db99c6-7a55-11ea-8cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Google запретила сотрудникам использовать программу для проведения видеоконференций Zoom на корпоративных компьютерах. Решение компании связано с найденными в ПО уязвимостями.

На прошлой неделе Google разослала письмо сотрудникам, в котором говорилось, что Zoom перестанет работать на ноутбуках сотрудников.

Мы давно придерживаемся политики не разрешать сотрудникам использовать неутверждённые приложения для работы, которая находится за пределами нашей корпоративной сети... Сотрудники, которые использовали Zoom, чтобы оставаться на связи с семьёй и друзьями, могут продолжать делать это через веб-браузер или мобильный телефон, — прокомментировал пресс-секретарь Google Хозе Кастанеда.

От использования Zoom уже отказались МИД Германии и SpaceX Илона Маска. Ранее NEWS.ru также сообщил, что один из акционеров Zoom Video Communications подал иск против компании. Инвестор обвинил разработчиков сервиса Zoom в намеренном сокрытии уязвимостей, которые привели к утечке тысяч записей видеоконференций.