Компания Google поделилась обновлённой хронологией окончания поддержки приложений для браузера Chrome. Процесс будет поэтапным и продлится до июня 2022 года.
Интернет-магазин Chrome прекратит приём новых приложений в марте 2020 года, однако разработчики смогут выпускать обновления для существующих программ. В июне закончится поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. При этом для пользователей с Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade компания продлит её до декабря.
В июне 2021 года Google прекратит поддержку API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI и приложений Chrome в Chrome OS. Пользователи с вышеупомянутым Chrome Enterprise Upgrade
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google готовится вернуть одну из требуемых пользователями функций. Упоминание записи звонков было обнаружено в коде новой версии Google Phone 43.0.289191107.
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