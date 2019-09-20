https://static.news.ru/photo/12c1a93e-dc59-11e9-beb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.

Научный доклад об этом на короткое время был опубликован на сайте NASA, а затем его удалили, пишет Financial Times , журналисты которого успели ознакомиться с документом. Там говорилось, что специалистам Google удалось построить процессор, который за 3 минуты 20 секунд произвёл расчёт, на который самому мощному на сегодняшний день суперкомпьютеру Summit от IBM потребовалось бы около 10 тысяч лет.

Пока новый процессор Google может осуществлять только один технический расчёт за раз, а до того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечалось в докладе.

Ранее News.ru писал, что российские учёные разработали технологию изготовления металлических плёнок с шероховатостью поверхности в миллион раз меньше диаметра волоса. Такие материалы помогут в создании квантовых компьютеров, сверхчувствительных лечебно-диагностических комплексов и во многом другом.

Над проектом работали специалисты МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВНИИ автоматики Росатома в течение полутора лет. За это время им удалось решить одну из главных проблем в разработке компьютеров будущего — проблему потери полезного сигнала из-за несовершенства материалов.