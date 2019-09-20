Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.
Научный доклад об этом на короткое время был опубликован на сайте NASA, а затем его удалили, пишет
Пока новый процессор Google может осуществлять только один технический расчёт за раз, а до того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечалось в докладе.
Ранее News.ru писал, что российские учёные разработали технологию изготовления металлических плёнок с шероховатостью поверхности в миллион раз меньше диаметра волоса. Такие материалы помогут в создании квантовых компьютеров, сверхчувствительных лечебно-диагностических комплексов и во многом другом.
Над проектом работали специалисты МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВНИИ автоматики Росатома в течение полутора лет. За это время им удалось решить одну из главных проблем в разработке компьютеров будущего — проблему потери полезного сигнала из-за несовершенства материалов.