Google скрывала от пользователей отключение слежки

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Компания Google специально усложняла поиск настроек приватности в операционной сети Android, а также следила за геолокации пользователей даже при отключённой настройке «делиться местоположением». Это следует из судебных документов, которые оказались в распоряжении Business Insider.

Кроме того, корпорация давила на производителей устройств, чтобы те скрывали настройки конфиденциальности в глубине интерфейса, потому что они стали популярны среди пользователей. Так, в документах говорится, что один из сотрудников компании пытался выяснить, «нет ли способа сообщить своё местоположение стороннему приложению, кроме Google».

Информацию о местоположении Google собирала информацию через сторонник приложения и Wi-Fi.

Представитель компании Хосе Кастанеда рассказал журналистам The Verge, что компанию пытаются скомпрометировать конкуренты.

Мы всегда встраивали настройки конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надёжные средства контроля за данными о местоположении, — подчеркнул он.

Иск к корпорации в мае 2020 года подал генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович. Он обвинил Google в незаконной слежке за пользователями, даже если те отключили функцию геолокации для отдельных приложений. Информация не собиралась только когда отслеживание метаположения отключалось на системном уровне.

Ранее корпорация Google получила штраф от итальянских властей за отказ от размещения в магазине Google Play приложения для поиска зарядных станций для электромобилей. Управление по охране конкуренции и рынка считает поведение компании злоупотреблением доминирующим положением на рынке.