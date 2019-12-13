https://static.news.ru/photo/a22d066a-1d8e-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Google интегрировала новую функцию в своего голосового помощника. «Google Ассистент» научился переводить устную речь собеседника в режиме реального времени.

Как отметили разработчики, нововведение станет полезным инструментом для общения с людьми, которые разговаривают на разных языках. После активации помощник покажет и проговорит пользователю переведённый разговор по телефону, а также предложит «умные ответы», чтобы сделать беседу более быстрой и плавной.

Функция поддерживает 44 языка, в том числе и русский. В будущем Google намерена расширить список.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google представил новую подборку проекта «Год в Поиске». Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в 2019 году.