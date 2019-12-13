Компания Google интегрировала новую функцию в своего голосового помощника. «Google Ассистент» научился переводить устную речь собеседника в режиме реального времени.
Как отметили разработчики, нововведение станет полезным инструментом для общения с людьми, которые разговаривают на разных языках. После активации помощник покажет и проговорит пользователю переведённый разговор по телефону, а также предложит «умные ответы», чтобы сделать беседу более быстрой и плавной.
Функция
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google представил новую подборку проекта «Год в Поиске». Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в 2019 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен