https://static.news.ru/photo/60345836-1c02-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Матч Россия - Бельгия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Google представил новую подборку проекта «Год в Поиске». Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в 2019 году.

Самыми популярными событиями стали «Евровидение-2019», 30-летие падения Берлинской стены и футбольный матч Россия и Бельгии. Среди знаменитостей юзеры чаще всего искали Юлию Началову, Децла и Анастасию Заворотнюк.

В категории запросов «Кто такой(-ая)?» первое место занял японский геймдизайнер Хидео Кодзима, приезжавший в Москву в начале октября. На втором и третьем месте расположились Децл и Владимир Зеленский соответственно. Самыми популярными сериалами 2019 года стали «Игра престолов», «Чернобыль», «Ветреный», «Султан моего сердца» и «Жестокий Стамбул».

Кроме того, россияне также интересовались, как правильно (ЗОЖ) делать вакуум, медитировать, сушиться, отжиматься и лежать на валике, а также что посмотреть в Казани, Калининграде, Геленджике, Санкт-Петербурге и Выборге.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter вслед за коллегами подвёл итоги 2019 года. Разработчики представили топ постов с наибольшим количеством ретвитов, а также самые популярных и персон.