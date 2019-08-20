https://static.news.ru/photo/8c06341c-c369-11e9-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Google создала технологию, которая может распознавать язык жестов.

Созданная подразделением Al Labs разработка показала свою работоспособность на смартфоне с небольшими процессором и оперативной памятью. Алгоритм уже доступен как в виде исходного кода, так и в виде приложения для Android и iOS.

Технология работы заключается в том, что искусственный интеллект распознаёт сначала жесты ладони, а после ориентируется на пальцах. В приложении загружено около 30 тысяч изображений рук в разных положениях и освещённости. Как сообщает портал Planet Today , основными создателями системы названы Фан Чжан и Валентин Базаревский.

Как писал News.ru, Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking. Таким образом, компания преодолеет последствия запрета использования Google Map на своих устройствах.