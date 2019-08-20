Компания Google создала технологию, которая может распознавать язык жестов.
Созданная подразделением Al Labs разработка показала свою работоспособность на смартфоне с небольшими процессором и оперативной памятью. Алгоритм уже доступен как в виде исходного кода, так и в виде приложения для Android и iOS.
Технология работы заключается в том, что искусственный интеллект распознаёт сначала жесты ладони, а после ориентируется на пальцах. В приложении загружено около 30 тысяч изображений рук в разных положениях и освещённости. Как сообщает портал
Как писал News.ru, Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking. Таким образом, компания преодолеет последствия запрета использования Google Map на своих устройствах.