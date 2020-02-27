https://static.news.ru/photo/6570e45e-5a00-11ea-9eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look press

Компания Google выпустила новый набор инструментов, который поможет найти нужный GIF-файл для разговора.

Пользователи могут найти знаменитость или вымышленного персонажа в раскрывающемся списке, и система покажет эмоции, которые чаще всего ассоциируются с ними. Другой инструмент делает обратное: после выбора эмоции или действия он предлагает самые популярные по этому типу «гифки» со звёздами.

Разработчики создали инструменты на основе данных из Tenor, поисковой системы и базы данных GIF, которую американская компания купила в 2018 году. Команда Google Trends собрала информацию о том, какие эмоции, чувства и реакции пользователи искали в системе и каких представителей поп-культуры они в итоге выбирали.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная налоговая служба сняла ограничения на операции по счетам ООО «Гугл» — российского подразделения Google. В ведомстве рассказали, что задолженность организации урегулирована.