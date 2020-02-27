Компания Google выпустила новый набор инструментов, который поможет найти нужный GIF-файл для разговора.
Пользователи могут найти знаменитость или вымышленного персонажа в раскрывающемся списке, и система покажет эмоции, которые чаще всего ассоциируются с ними. Другой инструмент
Разработчики создали инструменты на основе данных из Tenor, поисковой системы и базы данных GIF, которую американская компания купила в 2018 году. Команда Google Trends собрала информацию о том, какие эмоции, чувства и реакции пользователи искали в системе и каких представителей поп-культуры они в итоге выбирали.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная налоговая служба сняла ограничения на операции по счетам ООО «Гугл» — российского подразделения Google. В ведомстве рассказали, что задолженность организации урегулирована.
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