https://static.news.ru/photo/1b8bec34-d9dc-11e9-a7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/Global Look Press

Google объявила о появлении новой опции в поисковой системе. Теперь пользователи могут находить ключевые моменты в роликах и переходить на них благодаря ссылкам на основе временных меток от создателей контента.

По словам разработчиков, нововведение должно помочь с практическими инструкциями, состоящими из нескольких шагов, или с такими длинными видео, как выступления или документальные фильмы. Ссылки на ключевые моменты на YouTube появятся в английской версии поисковика, но только в том случае, если автор оставил информацию о метках в описании ролика.

Google заявила, что любой создатель контента поможет упростить таким образом поиск информации. Как отметили в компании, в ближайшем будущем пользователи смогут найти ключевые моменты от создателей роликов по всему миру.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» также сообщила о появлении новой настройки. Разработчики разрешили сообществам скрывать список подписчиков, писал News.ru.