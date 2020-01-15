https://static.news.ru/photo/56e88df6-3796-11ea-ab33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/Global Look Press

Компания Google готовится вернуть одну из требуемых пользователями функций. Упоминание записи звонков было обнаружено в коде новой версии Google Phone 43.0.289191107.

Первым о находке сообщил автор XDA-Developers. Он обнаружил новый ярлык, а также упоминание в коде кнопки, появляющейся во время вызова и позволяющей начать новую запись.

Google Phone — это предустановленное приложение на смартфонах Pixel, устройствах, выпускаемых в рамках программы Android One, и некоторых моделях Xiaomi, продаваемых в Европе.

Запись звонков была доступна пользователям Android вплоть до выхода девятой версии (Pie). Вместе с ней Google закрыла доступ к обходным путям, которые использовались для реализации функции. Официальный API (программный интерфейс приложения) для записи звонков отсутствовал с релиза Android 6.0 Marshmallow.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google лишился одного из своих ветеранов — директора по юридическим вопросам Дэвида Драммонда. Он проработал в «корпорации добра» около 20 лет.