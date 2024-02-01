Google оштрафовали в России за ролики о наркотиках и суициде В России оштрафовали Google на 800 тысяч рублей за ролики о наркотиках и суициде

Фото: Артем Соболев/News.ru

Мировой судья оштрафовал корпорацию Google на 800 тысяч рублей за отказ удалить с YouTube запрещенную к распространению в России информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на решения суда. Как отмечается, речь о местах, где можно купить наркотики, способе совершения самоубийства и других сведениях, выявленных в прошлом году Роскомнадзором.

В ходе мониторинга социальной сети YouTube 8 сентября 2023 года и 11 сентября 2023 года Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети YouTube мер по ограничению доступа к противоправной информации о местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах совершения самоубийства, — говорится в документе.

До этого корпорацию Google оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить из видеохостинга YouTube фейки про российскую специальную военную операцию на Украине. Речь о роликах, в которых содержалась недостоверная информация о Вооруженных силах РФ, применении ядерного оружия и мобилизации.

Накануне стало известно, что Таганский районный суд Москвы назначил штраф видеостриминговому сервису Twitch в размере 3 млн рублей. Основанием стал отказ сервиса удалить запрещенный контент.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.