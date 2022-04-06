Google объяснил отсутствие сайта Минобороны в поисковых выдачах

Сайт Минобороны России не блокировался со стороны «Google Поиска», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там предположили, что отсутствие сайта в поисковой выдаче связано с тем, что веб-страница блокирует системы Google и не позволяет обнаружить её.

Со стороны «Google Поиска» не предпринимались никакие действия по отношению к данному сайту, — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что официальный сайт Министерства обороны России пропал из поисковой системы Google. При наборе ключевых фраз пользователю выпадают различные ссылки, однако площадки ведомства нет. При наборе фразы «Министерство обороны» высвечиваются новостные источники и страница «Википедии». Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы восстановить сайты госорганов РФ и объяснить причины введения ограничений.

До этого Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к интернет-сервису News.Google. Причиной стала доступность на сервисе материалов, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию о ходе действий на территории Украины. В надзорном ведомстве уточнили, что по российскому законодательству за подобную деятельность предусмотрена уголовная ответственность.