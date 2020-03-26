Американская поисковая система Google работает со сбоями. Неполадки фиксируются в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Испании и РФ.
В России с проблемами сталкиваются преимущественно жители Москвы. По данным портала Downdetector, 61% юзеров
Накануне, 25 марта 2020 года, сбой произошёл в работе видеохостинга YouTube. Проблемы у пользователей начались около 20:00 по московскому времени. Чаще всего они жаловались на неполадки, связанные с просмотром видео (84%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде стран наблюдались проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.
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