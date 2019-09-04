https://static.news.ru/photo/b38386aa-cf2d-11e9-9be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Для урегулирования обвинений в незаконном сборе личной информации детей без согласия родителей американские компании YouTube и Google заплатят $170 млн. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая и выдвинула претензии к корпорациям вместе с генпрокурором Нью-Йорка.

В итоге Google и YouTube выплатят FTC рекордные $136 млн. Оставшиеся $34 млн пойдут в бюджет штата Нью-Йорк, передаёт РИА Новости .

Американские пользователи обратились в комиссию в апреле 2018 года. Они обвинили YouTube в сборе информации о несовершеннолетних, которая использовалась для показа таргетированной рекламы.

Ранее News.ru писал, что видеохостинг YouTube может отказаться от таргетированной рекламы в роликах, ориентированных на детскую аудиторию.