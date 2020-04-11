Google и Apple помогут отслеживать контакты заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9df364ec-7b74-11ea-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские корпорации Google и Apple надеются разработать технологию для медиков, которая поможет им отслеживать контакты лиц, инфицированных коронавирусом. Гиганты IT-индустрии обещают, что их совместная разработка обеспечит «неприкосновенность личной жизни и безопасность пользователя».

Об этом сообщается на сайте Apple. Обе компании будут поэтапно выпускать элементы новой технологии, один из которых достигнет «уровня операционной системы».

Интерфейс прикладного программирования (API) обещается к маю. Он позволит взаимодействовать устройствам с операционными системами Android и iOS. Такое взаимодействие потребуется для эксплуатации приложений, созданных для медицинских учреждений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Apple предложила способ защитить медиков, работающих с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты компании спроектировали защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать врачей. Apple намерена еженедельно производить около миллиона таких средств индивидуальной защиты.