https://static.news.ru/photo/1915749a-5fc7-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании Google и Apple начали удалять на своих платформах программы на тему коронавируса.

Об этом сообщили некоторые разработчики приложений. Как заявили в Apple, компания оставит лишь те программы, которые были выпущены государственными организациями или были верифицированы. Остальная информация будет скрыта от пользователей. Таким образом Apple намерена бороться с дезинформацией.

В свою очередь в Google сообщили, что компания удаляет программы, которые «извлекают выгоду из стихийного бедствия», в том числе игры и мошеннические приложения. Все проверенные приложения собраны в специальном разделе «Коронавирус: Будьте в курсе», в который вошли в том числе сервисы американского Центра по контролю и профилактике заболеваний и Красного Креста, передаёт Lenta.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. К такому выводу она пришла, столкнувшись с отношением медицинских учреждений к людям, которые подозревают, что могут быть инфицированы.