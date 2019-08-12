https://static.news.ru/photo/a064113c-bda5-11e9-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Более 20 сайтов по поиску работы призвали антимонопольные органы Евросоюза принять меры против Google. Они утверждают, что компания якобы использует свою рыночную власть в пользу своего сервиса Google for Jobs.

В письме комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер утверждается, что ресурсы потеряли долю рынка с тех пор, как в 2018 году Google запустила подразделение по поиску рабочих мест в Европе. В числе недовольных порталов вакансий оказались британский BestJobsOnline и немецкие Intermedia и Jobindex.

Google также напрямую предлагает свои услуги рекрутерам и, таким образом, выполняет типичные функции доски объявлений по поиску работы. При этом Google пытается обойти и в конечном итоге заменить другие аналогичные порталы, — говорится в письме.

Как отметили компании, фактически за их спинами отделы продаж Google уже активно и напрямую обращаются к их клиентам и привлекают рекрутеров в качестве ключевых клиентов.

Неудовлетворительное решение

На вопрос об общих жалобах со стороны конкурентов Google заявила, что внесла ряд изменений, чтобы учесть отзывы в Европе. Разработчики начали тестирование нового окна выбора, которое будет показывать вакансии подряд с возможностью перейти непосредственно на сайты, где они размещены.

Соискатели могут решить, какой результат или опыт наиболее важен для них, — сообщил пресс-секретарь Google.

Однако сайты по поиску работы отклонили предложенное нововведение разработчиков, заявив, что оно не содержит деталей, относящихся к поисковому запросу, пишет Reuters .

Очевидно, что такие бессмысленные ссылки по своей природе не могут обеспечить равное отношение к онлайн-сервисам по подбору персонала на страницах общих результатов поиска Google, — утверждают компании.

В конце июня News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Google на 438 млн рублей по разным нарушениям за три года.