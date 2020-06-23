Google будет проверять изображения в разделе «Картинки»

https://static.news.ru/photo/cefa7826-b4d8-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waldhäusl/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLookPress

Компания Google намерена запустить дополнительную функцию в разделе «Картинки». Благодаря новой функции «Проверка фактов» пользователи смогут проверить подлинность, контекст и источник изображения.

Сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с первоисточником, подлинностью и контекстом изображения. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе «Картинки Google», чтобы помочь людям разобраться в этих вопросах и составить более обоснованное суждение о том, что они видят в Интернете, — привели сообщение компании в РИА Новости.

В компании пояснили, что функция проверки изображений будет доступна пользователям во время поиска изображения. Когда пользователь будет открывать изображение, чтобы посмотреть его в большом размере, он сможет получить информацию, нажав соответствующий значок на изображении.

Ранее NEWS.ru писал, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила редактор с возможностью использования в видео AR-эффектов. Сервис получил название «Клипы».