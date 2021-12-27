Глобальный сбой произошёл в работе Telegram

Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов.
Первые сообщения о глобальном сбое начали
Жалобы на сбой поступают из Польши, Украины, Нидерландов, России. В России больше всего сообщений о сбоях в работе приложения приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.
Пять дней назад в России наблюдались сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Проблемы возникли более чем у 10 тысяч пользователей. Чаще всего жаловались на сбои пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что пользователи заявляли о сбое в работе приложения Сбербанка. В основном люди жаловались на нестабильную работу мобильного банкинга. Ещё часть юзеров столкнулась с проблемами при попытке перевести средства, а ещё некоторые отмечали, что в работе онлайн-банкинга также произошли сбои.