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Глобальный сбой произошёл в работе Telegram

22:33, 27 декабря 2021
Глобальный сбой произошёл в работе Telegram Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов.

Первые сообщения о глобальном сбое начали поступать около 20:00 мск. По состоянию на 20:18 мск было зафиксировано 789 жалоб. При этом 45% пользователей жаловались на неполадки в работе приложения, ещё 36% не могли отправить или принять сообщения, а 19% отметили проблемы с подключением к серверу.

Жалобы на сбой поступают из Польши, Украины, Нидерландов, России. В России больше всего сообщений о сбоях в работе приложения приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Пять дней назад в России наблюдались сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Проблемы возникли более чем у 10 тысяч пользователей. Чаще всего жаловались на сбои пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что пользователи заявляли о сбое в работе приложения Сбербанка. В основном люди жаловались на нестабильную работу мобильного банкинга. Ещё часть юзеров столкнулась с проблемами при попытке перевести средства, а ещё некоторые отмечали, что в работе онлайн-банкинга также произошли сбои.

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