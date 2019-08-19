https://static.news.ru/photo/a05276f6-8266-4bac-a7fb-096196ffe12a_660.jpg Фото: pixabay.com

Интернет-пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервисов Google.

94% пользователей жалуются на проблемы с входом на сайт, у 5% возникли сложности с работой поисковой системы. О неполадках сообщают юзеры из США, Франции, Великобритании, Испании, Германии и Польши. По данным Downdetector, москвичи столкнулись с этими проблемами, однако на остальной территории РФ сбоя в работе Google нет, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что проблемы в работе магазина приложений App Store зафиксировали пользователи всего мира. Со сбоями столкнулись жители России, Соединённых Штатов, Великобритании, Белоруссии, Германии, Франции, Швейцарии и Бразилии.