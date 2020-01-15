https://static.news.ru/photo/f0b83134-37a0-11ea-9a81-fa163e074e61_660.jpg Джек Дорси Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Со-основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси в рамках Q&A-сессии WIRED ответил на вопросы пользователей. Один из юзеров поинтересовался, появится ли кнопка редактирования в 2020 году, на что глава платформы ответил отрицательно.

По словам Дорси, это в том числе связано и с оригинальным дизайном Twitter, который начинался как своеобразный SMS-сервис — отправив сообщение, человек уже не может его вернуть. После этого соцсеть перешла на другой уровень, но разработчики всё равно считают, что кнопка редактирования может стать противоречивым нововведением.

Дорси уверен, что она может использоваться не только для исправления опечаток и неработающих ссылок, но и редактирования контента, который будет вводить людей в заблуждение.

Поэтому это всё соображения. Но мы, возможно, никогда этого не сделаем, — подытожил глава Twitter.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter готовитсущественные изменения для платформы в 2020 году. Разработчики в скором времени добавят возможность контролировать список пользователей, которые могут отвечать на твиты.