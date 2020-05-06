Глава Samsung не будет передавать управление компанией своим наследникам

https://static.news.ru/photo/2b2b2488-8f72-11ea-b146-fa163e074e61_660.jpg Ли Чжэ Ён Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Вице-президент и фактический руководитель группы южнокорейских компаний Samsung Group Ли Чже Ён принёс публичные извинения за неправомерное наследование должности главы корпорации. Он заявил, что не будет передавать право управления конгломератом своим детям по наследству.

Ли Чже Ён также пообещал пересмотреть политику группы, касающуюся профсоюзов.

Samsung не соблюдает законы и этику должны образом, а также недостаточно общается с обществом. Всё это произошло из-за нашей неэффективности, и это моя вина. Я прошу прощения, — заявил вице-президент во время пресс-конференции в штаб-квартире компании в Сеуле.

Ли Чже Ён впервые принёс публичные извинения с июня 2015 года, когда больница Samsung стала источником распространения коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Ранее NEWS.ru рассказал, что группа разработчиков из команды UI и носимых устройств исследовательского института Samsung в Бангалоре (Индия) на фоне пандемии COVID-19 выпустила мобильное приложение Hand Wash для Galaxy Watch.